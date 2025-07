Mulher tenta envenenar marido com brigadeiro e confessa crime à polícia

Uma mulher tentou matar o marido ao colocar veneno em brigadeiros que serviu a ele. Após servir primeiro os brigadeiros às crianças, a mulher envenenou o resto do doce. O homem consumiu um dos doces antes que a esposa avisasse sobre o veneno.



Após o incidente, ela procurou a polícia e confessou ter cometido o ato devido a suspeitas de abusos do companheiro contra sua filha. A vítima recebeu atendimento médico na UPA próxima à delegacia enquanto um inquérito foi instaurado para apurar os fatos.



