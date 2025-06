Mulher vítima de agressão finge pedir pizza e é salva pela Polícia Militar no DF

Uma mulher moradora de Samambaia, no Distrito Federal, conseguiu pedir ajuda à Polícia Militar ao simular o pedido de uma pizza durante uma ligação de emergência. O policial que atendeu a chamada entendeu o pedido de socorro e enviou equipes à casa da vítima, onde ela foi encontrada com ferimentos.



Ela recebeu atendimento médico e apoio psicológico. O agressor, que negou as acusações, foi preso sem resistência. Anteriormente, a polícia já havia sido chamada por brigas na residência, mas a vítima não registrou queixa. O caso destacou a eficácia do treinamento da polícia em situações críticas.



