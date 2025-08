Mulheres acusam líder religioso de abusos sexuais em Planaltina (DF)

Cinco mulheres apresentaram denúncias contra Leandro Pereira, que se identifica como Pai de Santo. As acusações incluem assédio sexual e ameaças. Segundo uma das vítimas, "ele se aproveitava da nossa busca por espiritualidade para obter confiança". As denúncias são investigadas pela delegacia de atendimento à mulher. O suspeito nega as acusações e declara que "a verdade será revelada". O caso continua sob acompanhamento das autoridades.



