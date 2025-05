Mulheres destroem carro de motorista de aplicativo após acidente de trânsito

Em Valparaíso de Goiás, no Entorno do Distrito Federal, um acidente de trânsito entre dois veículos gerou confusão. Um dos carros, dirigido por uma menor de idade, fugiu do local após a colisão. Pouco tempo depois, três mulheres chegaram armadas com paus e pedras e começaram a destruir o automóvel de um motorista por aplicativo, mesmo sob a filmagem do próprio motorista.



A Polícia Militar foi chamada e encontrou as mulheres ainda no local. Elas alegaram que tentaram um acordo com o motorista, mas não obtiveram sucesso. Todas assinaram um termo circunstanciado e foram liberadas. O caso segue sob investigação.



