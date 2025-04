Neoenergia atua após curto em poste próximo a escola em Taguatinga Sul (DF)

Durante uma tempestade, um poste na QSD 18 em Taguatinga Sul, no Distrito Federal, apresentou um curto-circuito, preocupando moradores com a fiação exposta e carbonizada. A Neoenergia foi acionada e esclareceu que parte da estrutura é de responsabilidade particular.



Joaquim, morador local, registrou a situação destacando o perigo para as crianças da escola Classe 10. A Neoenergia já garantiu a segurança do local, mas o proprietário da loja afetada deverá realizar consertos adicionais.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!