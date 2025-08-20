Nutricionista é atropelada em faixa de pedestres no DF

No Distrito Federal, as faixas de pedestres, antes vistas como um exemplo de cidadania, têm sido palco de preocupações de segurança. Recentemente, Amanda, uma nutricionista, foi atropelada enquanto atravessava uma faixa no Cruzeiro (DF). Seu pai relatou que ela fez o sinal de vida, dois motoristas pararam, mas um terceiro veículo não.



Segundo o Detran, é essencial que tanto motoristas quanto pedestres evitem o uso de celulares e respeitem regras de trânsito. Novas placas estão sendo instaladas para reforçar a segurança.



