OAB-DF lança campanha de prevenção contra o golpe do falso advogado

O golpe do falso advogado tem se tornado frequente e sofisticado no Distrito Federal. Criminosos acessam processos judiciais para obter informações pessoais das vítimas e contatá-las com dados aparentemente legítimos.



Isabela Lima, uma das vítimas, quase foi enganada ao receber uma planilha de cálculos falsos. Já uma idosa perdeu R$ 5 mil após acreditar que o pagamento finalizaria um processo judicial. Os criminosos utilizam métodos variados, inclusive solicitando transferências via PIX e tentando obter dados bancários.



Em resposta ao aumento dessas fraudes, a OAB-DF (Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal) lançou uma campanha de prevenção. A iniciativa inclui um canal de denúncias no site da OAB, onde advogados e clientes podem relatar tentativas de golpe, e a criação da Comissão Especial de Prevenção a Golpes para acompanhar as denúncias e auxiliar nas investigações.



Para evitar cair nesse tipo de fraude, a OAB-DF recomenda que os clientes confirmem a autenticidade das informações diretamente com seus advogados, desconfiando de contatos que peçam urgência em pagamentos fora dos acordos contratuais.



