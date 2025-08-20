Obras revelam problemas graves em viaduto da Asa Norte, em Brasília

Durante as obras no viaduto que liga os eixinhos no início da Asa Norte, em Brasília, técnicos da Novacap identificaram fissuras e problemas graves nas vigas de sustentação. A recuperação da estrutura tem previsão de conclusão para meados do próximo ano, com investimento de R$ 27 milhões, o dobro do previsto inicialmente.



Enquanto a obra avança, motoristas enfrentam desvios e lentidão no trânsito. Desde o desabamento do viaduto do Eixão Sul, em 2018, a segurança das estruturas viárias da capital federal é acompanhada de perto, e um comitê permanente monitora a qualidade dessas construções.



