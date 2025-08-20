Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Brasília

Obras revelam problemas graves em viaduto da Asa Norte, em Brasília

Técnicos identificam danos estruturais em viaduto; obras devem ser concluídas em 2026

Cidade Alerta DF|Do R7

Durante as obras no viaduto que liga os eixinhos no início da Asa Norte, em Brasília, técnicos da Novacap identificaram fissuras e problemas graves nas vigas de sustentação. A recuperação da estrutura tem previsão de conclusão para meados do próximo ano, com investimento de R$ 27 milhões, o dobro do previsto inicialmente.

Enquanto a obra avança, motoristas enfrentam desvios e lentidão no trânsito. Desde o desabamento do viaduto do Eixão Sul, em 2018, a segurança das estruturas viárias da capital federal é acompanhada de perto, e um comitê permanente monitora a qualidade dessas construções.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • Asa Norte
  • Norte
  • PlayPlus
  • RecordPlus

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.