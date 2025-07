Ônibus escolar tomba em Planaltina (DF) e deixa crianças feridas

Um grave acidente ocorreu na zona rural de Planaltina, Distrito Federal, quando um ônibus escolar com 38 crianças tombou após o motorista passar mal ao volante. O motorista de 56 anos foi levado consciente para o hospital regional de Planaltina, assim como a monitora, de 46 anos, que sofreu escoriações.



Quatro crianças foram encaminhadas para o hospital regional do Paranoá com ferimentos leves, e não correm risco de morte. A rodovia foi liberada após a intervenção dos bombeiros e da Polícia Militar.



