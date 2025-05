Operação contra extorsão virtual é deflagrada pela Polícia Civil do DF e Pernambuco

A Polícia Civil do Distrito Federal e a Polícia Civil de Pernambuco realizaram uma operação em cidades pernambucanas para combater um grupo especializado em extorsão virtual. O grupo fez 9 vítimas no DF, utilizando dados pessoais obtidos na internet para ameaçar as pessoas com a divulgação de informações privadas.



Durante a ação, um dos suspeitos, que já estava detido, foi identificado como líder do grupo e outro suspeito foi preso. As investigações continuam e novas vítimas são incentivadas a registrar ocorrências. A Polícia Civil garante sigilo absoluto para quem denunciar.



