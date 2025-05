Operação da PF cumpre mandados de prisão dentro da Papuda e em regiões do DF contra grupo criminoso

A Polícia Federal realizou uma operação no Distrito Federal para combater o crime organizado. Foram cumpridos pelo menos 30 mandados de prisão e busca e apreensão, com apoio da Polícia Militar e Polícia Penal na Papuda. O tráfico de drogas e armas era o foco principal, e uma mulher foi presa por suspeita de recrutar integrantes para a facção no Arapoanga (DF).



