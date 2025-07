Operação da Polícia Civil desarticula quadrilha do golpe do consignado no DF

A Polícia Civil desarticulou uma quadrilha responsável por golpes em empréstimos consignados no Distrito Federal, resultando na prisão de sete pessoas. Atuando desde 2020, o grupo causou um prejuízo de mais de R$ 2,6 milhões a pelo menos 31 vítimas.



Com uma estrutura hierárquica bem definida, os golpistas se passavam por representantes de financeiras, oferecendo falsas vantagens em novos empréstimos. As investigações, que duraram nove meses, continuam, e o prejuízo final pode chegar a R$ 9 milhões.



