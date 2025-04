Operação desarticula grupo especialista em fraudes bancárias no Centro-Oeste e Sudeste

Uma operação conjunta das Polícias Civis do Distrito Federal, Goiás e São Paulo resultou em 59 ordens judiciais, incluindo 27 mandados de prisão e 32 de busca e apreensão, contra uma organização criminosa envolvida em fraudes bancárias e lavagem de dinheiro. As investigações foram iniciadas após uma empresária perder quase R$ 500 mil em um golpe conhecido como falsa central bancária.



Em três meses, o grupo movimentou mais de R$ 3 milhões, utilizando empresas de fachada para não levantar suspeitas. Os envolvidos serão indiciados por crimes como estelionato mediante fraude eletrônica, organização criminosa e lavagem de dinheiro, com penas que podem chegar a 32 anos de reclusão. As autoridades alertam que bancos não costumam ligar para notificar sobre movimentações suspeitas, e qualquer comunicação desse tipo deve ser verificada diretamente com o gerente do banco.



