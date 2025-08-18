Logo R7.com
Operação Falso Advogado: polícia prende grupo que faturou mais de R$ 500 milhões

Polícia Civil desarticulou grupo que fraudava vítimas se passando por advogados em São Paulo

Cidade Alerta DF|Do R7

A Polícia Civil do Distrito Federal, com apoio da Polícia Civil de São Paulo, cumpriu oito mandados de prisão temporária e nove de busca e apreensão em São Paulo, São Sebastião e Mongaguá. Os suspeitos acessavam processos judiciais e, se passando por advogados, aplicavam golpes que resultaram em prejuízos superiores a R$ 500 mil.

Destaque para o caso de uma senhora de 65 anos, que perdeu R$ 507 mil. A investigação revelou centenas de vítimas em todo o país, especialmente no Distrito Federal, com 84 casos, e em São Paulo, que lidera com 1.600 denúncias. A OAB recomenda cautela em transações financeiras e formalização de denúncias em casos suspeitos.

