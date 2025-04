Operação revela distribuidora de bebidas usada para tráfico de drogas em Luziânia (GO)

A polícia desmantelou uma distribuidora de bebidas no Parque Estrela Dalva 9, em Luziânia, no Entorno do Distrito Federal, após receber denúncias anônimas. O local funcionava como fachada para o tráfico de drogas. O proprietário, de 48 anos, foi preso por embalar cocaína e monitorar o estabelecimento por câmeras.



Um cúmplice de 25 anos controlava o acesso ao local, que tinha o freezer vazio, o que levantou suspeitas. Quatro pessoas foram encaminhadas à delegacia; duas foram liberadas por posse para consumo. O delegado Rafael Abrão destacou a importância da denúncia anônima para o sucesso da operação.



