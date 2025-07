Operação revela ligação clandestina de energia em parque aquático no DF

Uma operação conjunta entre a polícia civil e a Neoenergia foi realizada no Parque Aquático, localizado na DF-190, na região de Água Quente. Foi encontrada uma ligação clandestina complexa à rede oficial de distribuição, que incluía poste próprio, transformador e cabeamento sem aprovação técnica.



O proprietário do parque admitiu usar essa instalação há oito anos sem pagamento. A Neoenergia estima prejuízo superior a R$ 600 mil devido ao alto consumo energético do local que recebe até 600 visitantes diários. A investigação está sob responsabilidade da 32ª DP.



