Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Brasília

Operação Royal desarticula consórcio de drogas no Distrito Federal

Polícia Federal cumpriu 25 mandados de prisão e bloqueia R$ 8 milhões

Cidade Alerta DF|Do R7

A Polícia Federal deflagrou a Operação Royal no Distrito Federal, cumprindo 25 mandados de prisão. Durante a ação, foram apreendidos veículos, armas, munições e drogas. A operação, que contou com o apoio da polícia militar, também resultou no bloqueio judicial de R$ 8 milhões. O grupo criminoso operava através de um consórcio com cotas distribuídas entre seus membros para financiar o tráfico de drogas na região.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • Distrito Federal
  • PF (Polícia Federal)
  • PlayPlus
  • PM (Polícia Militar)
  • Polícia
  • RecordPlus
  • Tráfico de drogas

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.