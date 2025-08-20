Operação Royal desarticula consórcio de drogas no Distrito Federal

A Polícia Federal deflagrou a Operação Royal no Distrito Federal, cumprindo 25 mandados de prisão. Durante a ação, foram apreendidos veículos, armas, munições e drogas. A operação, que contou com o apoio da polícia militar, também resultou no bloqueio judicial de R$ 8 milhões. O grupo criminoso operava através de um consórcio com cotas distribuídas entre seus membros para financiar o tráfico de drogas na região.



