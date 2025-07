Padaria de Ceilândia (DF) fica destruída após incêndio

Um incêndio ocorreu em uma padaria localizada na QNM 1 de Ceilândia Sul (DF) por volta das 2h20 da madrugada. Ninguém ficou ferido. A Polícia Militar foi acionada após a fumaça ser vista por ciclistas e pedestres. Os bombeiros controlaram as chamas rapidamente. Imagens mostram que a porta da padaria se abriu sozinha antes do fogo iniciar, inicialmente levando à suspeita de invasão.



A distribuidora de energia elétrica constatou um problema na rede elétrica do estabelecimento, mas informou que a manutenção é de responsabilidade do cliente. Um boletim de ocorrência foi registrado e a Polícia Civil investiga o incidente.



