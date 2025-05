Padaria registra mais de 20 furtos em 2025 e prejuízo supera R$ 4.000 mensais

Uma padaria de Vicente Pires, no Distrito Federal, sofreu mais de 20 furtos somente neste ano, causando um prejuízo superior a R$ 4.000 por mês, segundo o gerente do estabelecimento. Apesar da presença das câmeras de segurança, os criminosos agem com ousadia, sem se intimidar. Imagens registram diversos furtos cometidos por pessoas diferentes ao longo do tempo.



Segundo a Secretaria de Segurança Pública, foram registradas 33 ocorrências envolvendo furtos no comércio local de janeiro a abril deste ano. A Polícia Militar ressalta que a falta de uma legislação mais eficaz representa um dos principais obstáculos para combater esse tipo de crime.



