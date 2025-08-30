Pai de jogador do Palmeiras é condenado por assassinato

Sebastião Tomé Gomes foi condenado a 14 anos de prisão em regime fechado pelo assassinato de Bruno Santos da Silva e Noêmia Caldeira Gomes. O crime ocorreu em janeiro de 2015 e foi motivado por ciúmes. Segundo a acusação, o crime teria ocorrido após um triângulo amoroso envolvendo Sebastião e Salmeriza Alves Pugas, que também mantinha um relacionamento com Bruno.



Na ocasião, a mulher alegou estar sendo ameaçada por Bruno e pediu que ele chamasse a polícia. No entanto, Sebastião foi até o local e jogou o carro contra a moto de Bruno, que foi prensado contra uma parede e morreu. Sebastião perdeu o controle do carro, invadiu a casa de Noêmia e ela também morreu. A justiça determinou sua prisão imediata durante o julgamento na quinta-feira.



