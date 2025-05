Pais denunciam ameaças de morte a alunos de 12 e 13 anos em escola do DF

Os pais de dois alunos de uma escola do Gama, no Distrito Federal, denunciaram que seus filhos estão recebendo bilhetes com ameaças de agressão e morte. Uma aluna de 12 anos, amiga de um garoto de 13, teria sido alvo de ciúmes que resultaram nas ameaças. O pai da estudante afirmou ter informado a direção da escola, mas não obteve respostas satisfatórias.



Outro pai também confirmou que seu filho foi ameaçado. Os pais registraram queixa na delegacia, e a Polícia Civil investiga o caso. Em nota, a escola disse ter acionado as autoridades responsáveis e iniciado um procedimento administrativo. Os pais esperam medidas efetivas para garantir a segurança dos alunos.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!