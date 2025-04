Passageira é presa após agredir cobrador com ofensas racistas em Brasília

Um motorista da linha da linha que faz o trajeto entre Planaltina, no Distrito Federal, e Plano Piloto, em Brasília, levou um ônibus para a delegacia após uma passageira de 27 anos agredir o cobrador com ofensas racistas.



Segundo o cobrador, que preferiu não mostrar o rosto, a passageira começou a desferir palavrões e ofensas racistas, levando o motorista a buscar ajuda policial. Após receber voz de prisão, a mulher resistiu e atacou os policiais.



Ela foi indiciada por injúria racial, resistência, desobediência, lesão corporal e racismo. A empresa Piracicabana afirmou seu repúdio a qualquer forma de discriminação e está prestando suporte ao colaborador. "É muito triste ver que ela, por ser uma pessoa da minha cor, ainda é racista", declarou a vítima.







