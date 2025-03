Passageira envolvida em briga no metrô do DF diz que esbarrão gerou o conflito

Duas passageiras se envolveram em uma confusão em uma estação do metrô do Distrito Federal na última quinta-feira (21). A briga aconteceu dentro do vagão feminino e teria sido motivada por um esbarrão. A discussão, que se estendeu até a estação de Taguatinga, foi registrada por uma passageira e resultou em agressões físicas.



Uma das envolvidas publicou um vídeo em suas redes sociais contando sua versão. Segundo a mulher, a briga começou após um pedido para que a outra passageira se segurasse para não cair em cima dela. A situação foi controlada por um funcionário do metrô. A agredida não sofreu ferimentos graves e não necessitou de atendimento médico. Além disso, não houve registro de ocorrência pelas autoridades policiais.



