PCDF desmonta grupo especializado em aplicar golpes com empréstimos consignados

A PCDF (Polícia Civil do Distrito Federal) desmantelou uma associação criminosa especializada em golpes com empréstimos consignados. Mais de 20 pessoas foram prejudicadas na capital do país, somando perdas superiores a R$ 200 mil. Coordenada pela Difraudes (Divisão de Falsificação e Defraudações) da PCDF, a operação Deep Bank resultou na apreensão de carros de luxo e documentos.



O delegado destaca que "é importante que as pessoas denunciem e fiquem alertas para esse tipo de golpe". A investigação continua em busca de novas vítimas e membros do grupo criminoso. Bloqueios judiciais podem permitir o ressarcimento das vítimas.



