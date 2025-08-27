PCDF e Receita desarticulam quadrilha responsável por R$ 288 milhões em fraudes fiscais

A Polícia Civil do Distrito Federal e a Receita Federal cumpriram 15 mandados de busca e apreensão contra uma quadrilha envolvida em fraudes fiscais e lavagem de dinheiro. Foram apreendidos 11 imóveis, 90 veículos, um helicóptero e um avião.



No DF, 31 empresas foram identificadas como "empresas noteiras", usadas para emitir notas fiscais falsas a empresas de fachada no Tocantins, resultando em um prejuízo fiscal de R$ 288 milhões. Segundo a delegada Marcela Lopes, pessoas "laranjas" figuravam nas sociedades destas empresas. A operação também bloqueou um fundo de investimento avaliado em mais de R$ 95 milhões.



