PCDF investiga associação criminosa que causou prejuízo de R$130 mil a atacadistas

A Polícia Civil do Distrito Federal realizou a Operação Kosmos para cumprir mandados contra quatro suspeitos de estelionato. O grupo familiar fraudava compras em empresas atacadistas, usando descontos ilegais conseguidos com a ajuda de funcionários subornados.



Entre os investigados estavam um executivo de uma multinacional e sua noiva, funcionária de uma rede atacadista. Eles fizeram 16 compras fraudulentas, causando um prejuízo de mais de R$ 130 mil. Os produtos, principalmente cosméticos, eram revendidos com alto lucro em Santa Maria. As buscas ocorreram em Arniqueira e Santa Maria para recolher provas e apreender os produtos ilícitos.



