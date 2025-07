Personagem a Notícia: discussão no trânsito entre PM e mulher termina em violência

Em Taguatinga (DF), um policial militar de folga foi afastado após agredir uma mulher em uma discussão de trânsito. A situação começou quando o policial achou que a mulher havia parado o carro inadequadamente. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento das agressões.



No quadro Personagem da Notícia, os dois envolvidos na briga de trânsito contam o que teria motivado as agressões e como está a situação atualmente. O caso aconteceu em maio deste ano, mas só ganhou notoriedade após a polícia civil divulgar as imagens das câmeras de segurança.



