Personagem da Notícia: família é rendida por ladrões ao entrarem na garagem

No Sol Nascente, região de Ceilândia (DF), duas irmãs foram surpreendidas por dois homens armados ao chegarem em casa. Os criminosos saíram do mato e invadiram a residência, trancando as vítimas no banheiro e as ameaçando. Foram levados três celulares, um cordão de ouro e o carro da família. O veículo foi recuperado pela polícia, mas os suspeitos continuam foragidos. Uma das irmãs relatou que os ladrões gritavam pedindo ouro e dinheiro, sugerindo que tinham informações sobre a casa.



