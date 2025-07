Personal é espancado no interior de São Paulo e suspeito é preso em Brasília

Um incidente ocorreu em um bar próximo a uma exposição de carros antigos no interior de São Paulo . O personal trainer Thiago Medeiros foi agredido ao defender amigas que estavam sendo assediadas.



Ele sofreu ferimentos graves e recebeu mais de 40 pontos no rosto após ser atingido por uma taça quebrada. Um dos agressores, identificado como residente em Brasília , foi preso. O caso segue sob investigação.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!