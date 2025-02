Pesquisa detalha perfil das vítimas e como criminosos aplicam o ‘golpe do amor’

O Ministério Público do Distrito Federal conduziu uma pesquisa inédita sobre o golpe de estelionato amoroso, conhecido como “golpe do amor”. Entre 2019 e 2020, 39 casos registrados no DF foram analisados, destacando que as principais vítimas são mulheres com mais de 30 anos. Entre 2019 a 2023, foram registrados 229 golpes, gerando perdas de R$2.700.000 às vítimas. Grande parte das denúncias acabam arquivadas por falta de provas.



É essencial documentar conversas e registrar ocorrências para facilitar futuras investigações. As vítimas, muitas vezes, sofrem não apenas financeiramente, mas emocionalmente, destacando a importância de buscar apoio psicológico e especializado. As autoridades também alertam para os sinais dessa prática, como promessas de amor eterno e pedidos de dinheiro, para que pessoas não caiam na cilada desses criminosos.