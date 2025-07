Pintor de 50 anos é dopado e tem carro de R$ 30 mil levado em golpe ‘Boa Noite, Cinderela’

Um pintor de 50 anos foi vítima do golpe "Boa Noite, Cinderela" no Guará II (DF). Ele relatou que após receber uma mulher em sua casa para tomar cerveja, adormeceu e acordou sem seu celular e carro, avaliado em R$ 30 mil.



Imagens mostram a suspeita com um comparsa durante o furto. Segundo o pintor, o carro foi trocado por drogas. O caso, registrado na 4ª Delegacia de Polícia, está sob investigação da Polícia Civil. A vítima mora sozinha e utilizava o veículo para trabalhar.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!