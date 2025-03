Plataforma exige depósitos para liberar prêmio, mas não paga apostador do DF

O morador do Distrito Federal Aldaim Brito ganhou R$ 169 mil em uma plataforma de apostas online. Ao tentar sacar o valor, foi informado que precisava fazer novos depósitos para subir de nível e liberar o dinheiro. Contudo, apesar de ter feito mais depósitos, ele não conseguiu o reaver o montante. ”Eu espero que os responsáveis tenham que pagar”, desabafa.



Após várias tentativas sem sucesso e constatando mais de 900 reclamações contra a empresa, ele acionou a Defensoria Pública no Distrito Federal. A situação é considerada um abuso contra o consumidor e reflete um aumento significativo nos atendimentos psicológicos relacionados ao vício em jogos no Brasil entre 2018 e 2023.



