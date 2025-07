PM recupera rodas de carro furtado em Brasília após denúncia de morador

A Polícia Militar recuperou quatro rodas de um carro furtado na Asa Norte, em Brasília. A ação ocorreu após uma denúncia feita por um morador que observou quatro homens levando as rodas e colocando-as em um container.



Policiais verificaram o local indicado e encontraram tanto o veículo quanto as rodas. As peças foram encaminhadas à delegacia para registro da ocorrência e devolvidas ao proprietário. Os suspeitos do furto já foram identificados.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!