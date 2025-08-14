Logo R7.com
R7 Brasília

PM reforma segurança rural no Entorno do DF devido ao início do ciclo de plantio

Operação foca no combate a furtos e roubos de implementos agrícolas; moradores expressaram satisfação com a iniciativa

Cidade Alerta DF|Do R7

A Operação Terra Protegida foi lançada em Rio Verde, em Goiás, com a presença de autoridades e produtores rurais. O objetivo é reforçar o policiamento na zona rural devido ao início do ciclo de plantio. A operação foca no combate a furtos e roubos de implementos agrícolas.

Moradores da região expressaram satisfação com a iniciativa. Equipes da Guarda Civil Municipal e Polícia Militar participam do trabalho conjunto para garantir segurança aos produtores rurais.

