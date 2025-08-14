PM reforma segurança rural no Entorno do DF devido ao início do ciclo de plantio

A Operação Terra Protegida foi lançada em Rio Verde, em Goiás, com a presença de autoridades e produtores rurais. O objetivo é reforçar o policiamento na zona rural devido ao início do ciclo de plantio. A operação foca no combate a furtos e roubos de implementos agrícolas.



Moradores da região expressaram satisfação com a iniciativa. Equipes da Guarda Civil Municipal e Polícia Militar participam do trabalho conjunto para garantir segurança aos produtores rurais.



