Podcast Deu Liga discute expectativas para Capital x Botafogo na Copa do Brasil

No podcast Deu Liga, apresentado por Rafa Cadengue e Manoel de Oliveira, o foco foi o confronto da Copa do Brasil entre Capital e Botafogo no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Eles conversaram com Túlio Guerreiro, ídolo do Botafogo, e Godofredo Gonçalves, presidente do Capital, sobre as dificuldades do time de Brasília após a goleada no primeiro jogo.



Túlio destacou a pressão que pode ocorrer se o Capital marcar primeiro, enquanto Godofredo aposta na promoção que oferece ingressos gratuitos na compra da camisa do clube. A expectativa é que o Botafogo, mesmo com um time misto, possa ser surpreendido.



