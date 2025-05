Polícia Ambiental orienta sobre como agir ao encontrar cobras em áreas urbanas

Recentemente, um homem foi filmado tentando retirar uma cobra de uma pista no Jardim Botânico, no Distrito Federal. A serpente atacou o homem, ressaltando os riscos de manuseio por leigos. Outro incidente ocorreu em Samambaia Norte, também no DF, onde uma cobra foi encontrada em um mercado.



O Tenente Gutierre, da Polícia Militar Ambiental, enfatiza que ao encontrar animais silvestres, deve-se acionar o número 190. Ele explicou que a polícia é treinada para capturar e manejar esses animais com segurança, garantindo a devolução ao seu habitat natural ou tratamento adequado em caso de ferimentos.



Neste ano, mais de 600 chamadas de resgate foram registradas no DF, destacando a frequência de ocorrências envolvendo serpentes como jibóias e cascavéis na região.



