Polícia apura morte de acusado de matar companheira e sogra no Entorno do DF

Na manhã desta quinta-feira (15), a polícia encontrou o corpo de Alex Brito em uma casa na Quadra 802 do Recanto das Emas, no Distrito Federal. Ele era acusado de matar sua companheira, Andréia, de 40 anos, e sua sogra, Maria José, de 66 anos, em Luziânia, no Entorno do DF. Após os crimes, Alex também teria dopado e abusado de sua enteada de 10 anos, antes de fugir com uma moto.



O delegado informou que Alex tinha passagens pela polícia, incluindo acusações de homicídios anteriores, e estava foragido. A investigação continua para identificar o autor dos disparos que resultaram na morte dele.



