Polícia apura possível ligação entre tráfico de drogas e mortes de mulheres no DF

No Distrito Federal, duas mortes de mulheres estão sendo investigadas. No Guará 2, uma mulher foi encontrada sem vida, coberta por papelão e com sinais de violência, perto do trilho do trem. A suspeita é de que o crime esteja relacionado ao tráfico de drogas.



O caso está sob investigação da 4ª DP do Guará, que analisa imagens de câmeras de segurança próximas. Em Ceilândia, Stephanie da Silva Queiroz foi assassinada a tiros com indícios de acerto de contas por dívidas de drogas. O autor dos disparos ainda está foragido.



