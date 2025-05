Polícia busca compradores de celulares roubados na Feira dos Importados, no DF

A Polícia Civil desencadeou a Operação Iscariotes na 3ª Delegacia de Polícia do Cruzeiro para investigar o roubo de 48 celulares, resultando em quatro prisões. O delegado Victor Dan aponta que seis pessoas estão envolvidas no crime, sendo que duas ainda estão foragidas.



As autoridades continuam a investigação para identificar receptadores que compraram os aparelhos roubados na Feira dos Importados. O delegado reforça que a receptação é crime e será averiguada minuciosamente.



