Polícia busca dupla que assaltou adolescente com faca em Santa Maria (DF)

Um estudante do Centro de Ensino Fundamental 316, em Santa Maria, no Distrito Federal, foi assaltado no último sábado (26). Dois criminosos, armados com uma faca de cozinha, o abordaram enquanto voltava para casa. As câmeras de segurança de uma residência próxima capturaram o momento em que os bandidos tentaram derrubá-lo e, apesar da resistência do jovem, conseguiram roubar seu par de tênis.



O caso está sendo investigado pela 33ª Delegacia de Polícia de Santa Maria, mas até o momento os criminosos ainda não foram localizados. A polícia espera que a divulgação das imagens ajude na identificação dos criminosos. Nos primeiros três meses do ano, 132 pessoas foram assaltadas na região.



