Polícia busca homem que invadiu creche e ameaçou crianças na Cidade Estrutural (DF)

Lucas Barbosa Arantes, de 28 anos, invadiu armado uma creche na Cidade Estrutural, Distrito Federal, causando pânico em funcionários e 45 crianças nesta sexta-feira (27). O homem, conhecido da polícia com mais de 21 passagens e uma condenação por homicídio, estava à procura do marido da dona da creche, que o teria visto com um notebook roubado.



Durante a fuga, o suspeito foi visto em um carro prata próximo à creche. O incidente deixou uma criança levemente machucada, mas sem disparos. A Polícia Militar e a Polícia Civil continuam as buscas na região. "O que ele fez com nossas crianças não é justo", desabafou Carmélia Teixeira, a dona da creche. As autoridades acreditam que Lucas possa estar recebendo abrigo nas proximidades.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!