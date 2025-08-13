Logo R7.com
Polícia busca por pai de santo suspeito de estupro e ameaças no DF

Leandro Mota Pereira, acusado de abuso sexual sob pretexto religioso, está foragido após descumprir medida protetiva

Cidade Alerta DF|Do R7

A Polícia Civil busca Leandro Mota Pereira, 36, foragido por descumprir uma medida protetiva ao se aproximar de uma vítima menor de idade. As investigações revelam acusações de abuso sexual dizendo-se guiado por entidades religiosas.

Vítimas relatam ameaças de morte, inclusive envolvendo familiares, caso denunciassem os abusos. Leandro também é suspeito de usar discípulos para ajudá-lo a fugir. A polícia alerta que apoiar o foragido pode incorrer em crimes adicionais, como favorecimento pessoal e coação no curso do processo.

