Polícia busca por pai de santo suspeito de estupro e ameaças no DF

A Polícia Civil busca Leandro Mota Pereira, 36, foragido por descumprir uma medida protetiva ao se aproximar de uma vítima menor de idade. As investigações revelam acusações de abuso sexual dizendo-se guiado por entidades religiosas.



Vítimas relatam ameaças de morte, inclusive envolvendo familiares, caso denunciassem os abusos. Leandro também é suspeito de usar discípulos para ajudá-lo a fugir. A polícia alerta que apoiar o foragido pode incorrer em crimes adicionais, como favorecimento pessoal e coação no curso do processo.



