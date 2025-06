Polícia busca terceiro suspeito de matar jovem durante roubo de bicicleta no DF

Marcus Vinícius Paulino Candeira, de 22 anos, foi morto depois de ser assaltado entre Santa Maria, no Distrito Federal, e Céu Azul, no Entorno do DF, no último sábado (31). Os assaltantes, Alisson Ramos Rios, de 28 anos, e dois menores, atacaram a vítima na rodovia DF-290 e levaram sua bicicleta, avaliada em R$ 3.000.



Alisson foi preso em flagrante e um dos menores foi apreendido. A polícia busca pelo terceiro suspeito. A vítima foi golpeada no peito com uma chave de fenda ao tentar reagir. A polícia busca o terceiro envolvido. A 33ª DP de Santa Maria conduz a investigação do caso.



