Polícia Civil de Goiás busca suspeito de duplo homicídio no Entorno do DF

A Polícia Civil de Goiás procura por Flávio André Leonardo da Costa, suspeito de matar Joyce Daniela de Azevedo Vieira e o vizinho Edson Nunes em Águas Lindas de Goiás, Entorno do DF. Flávio também é investigado por ferir um pintor.



Antes dos crimes, ele teria ameaçado Joyce por telefone. Áudios que seriam de Flávio circulam nas redes sociais, sugerindo uma confissão. O motivo dos crimes seria ciúmes relacionados a um breve relacionamento com Joyce. Ela deixou uma carta alertando sobre agressões e possíveis consequências.



