Polícia Civil desmantela rede que vendia dados sigilosos de autoridades

Uma investigação da Polícia Civil do Distrito Federal revelou uma rede criminosa que vendia dados sigilosos de autoridades. Três suspeitos foram presos, dois homens e uma mulher, cujas idades são 34, 32 e 26 anos. Dois deles foram encontrados em uma mansão no litoral de Santa Catarina e um no Rio de Janeiro. A operação identificou 40 mil usuários com acesso ao sistema ilegal. A plataforma, denominada Max Buscas, foi desativada e estava sendo usada para vender informações como telefones, endereços e CPFs. De acordo com a polícia, quem adquiriu esses dados pode ser responsabilizado criminalmente. Todos os envolvidos estão presos temporariamente e podem enfrentar até 17 anos de prisão por crimes como lavagem de dinheiro, associação criminosa e invasão de dispositivos eletrônicos.



