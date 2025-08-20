Logo R7.com
Polícia Civil do DF apreende 360 mil maços de cigarros falsificados

Operação em Santa Maria (DF) revelou esquema de falsificação de cigarros, com prejuízo estimado de R$ 2 milhões

Cidade Alerta DF|Do R7

A Polícia Civil do Distrito Federal realizou uma operação em Santa Maria (DF), onde cumpriu dois mandados de busca e apreensão no Polo JK. Durante a ação, foram encontrados 360 mil maços de cigarros falsificados prontos para distribuição, além de insumos utilizados na fabricação. O prejuízo estimado com essa atividade ilegal é de R$ 2 milhões.

A investigação busca agora identificar outros envolvidos na produção e distribuição desses produtos ilegais. De acordo com a Polícia Civil, a pena para esses crimes pode variar entre 6 a 16 anos de prisão, considerando a falsificação de produtos e a associação criminosa.

