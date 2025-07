Polícia Civil do DF prende homem por furto de objetos dentro de carros em Ceilândia (DF)

A Polícia Civil do DF cumpriu mandado de prisão preventiva e busca domiciliar contra Wallace Alves do Nascimento, de 23 anos. Ele é investigado pelo furto de objetos dentro de carros em Ceilândia (DF). Wallace foi localizado no Centro de Internamento e Reeducação, onde já estava preso por violação de monitoramento eletrônico.



Em março, ele e um comparsa ainda não identificado arrombaram o porta-malas de um carro, levando um pneu step, uma chave de roda e um macaco. Parte do crime foi registrada por câmeras de segurança e um cartão de crédito em nome de Wallace, encontrado perto do local, ajudou na identificação.



Ele responderá por furto duplamente qualificado, podendo pegar até 8 anos de prisão. As investigações continuam, buscando identificar o comparsa. Informações podem ser fornecidas anonimamente ao Disque-Denúncia pelo 197.



