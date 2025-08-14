Logo R7.com
Polícia Civil investiga maus-tratos e abandono de animais em abrigo público do DF

Muitos animais estavam desnutridos e com sinais de doenças virais; quatro pessoas foram indiciadas por maus-tratos

Cidade Alerta DF|Do R7

A Polícia Civil do Distrito Federal investigou denúncias de maus-tratos em um abrigo público, onde encontrou diversos cães em um único espaço, sem acesso à água e comida. Muitos animais estavam desnutridos, com sinais de doenças virais como a cinomose.

Uma cadela em amamentação e dois filhotes órfãos necessitaram de atendimento veterinário urgente. Quatro pessoas foram indiciadas por maus-tratos, incluindo dois veterinários e os responsáveis pelo abrigo. A Secretaria de Proteção Animal determinou providências imediatas para melhorar as condições do local.

