Polícia Civil prende quadrilha de furtos de reboques automotivos e embarcações no DF

Cinco mandados de prisão foram cumpridos em operação contra organização criminosa

Cidade Alerta DF|Do R7

A Polícia Civil do Distrito Federal prendeu cinco membros de uma quadrilha envolvida em furtos de reboques automotivos e embarcações. A investigação começou em junho após um furto na Ceilândia. Clailton Alves de Souza é identificado como líder da organização. Os presos desempenhavam funções específicas dentro do grupo. A polícia busca informações sobre os bens ainda não recuperados e procura por um foragido chamado Igor Obirlen Brito.

