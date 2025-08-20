Logo R7.com
Polícia Civil prende quatro pessoas por furto de cabos de energia no DF

Grupo se passava por funcionários da Telefônicas para crimes na Cidade Estrutural (DF)

Cidade Alerta DF|Do R7

A Polícia Civil prendeu quatro pessoas que se passavam por funcionários de empresas de Telefônicas para furtar cabos de energia na Cidade Estrutural (DF). Segundo o delegado, a investigação começou há um ano após o aumento das queixas da comunidade. Foram cumpridos nove mandados de prisão relacionados a esses crimes, que têm penas elevadas. Os furtos prejudicaram serviços essenciais na região do Cruzeiro (DF), como hospitais e escolas.

