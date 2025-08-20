Polícia Civil prende quatro pessoas por furto de cabos de energia no DF

A Polícia Civil prendeu quatro pessoas que se passavam por funcionários de empresas de Telefônicas para furtar cabos de energia na Cidade Estrutural (DF). Segundo o delegado, a investigação começou há um ano após o aumento das queixas da comunidade. Foram cumpridos nove mandados de prisão relacionados a esses crimes, que têm penas elevadas. Os furtos prejudicaram serviços essenciais na região do Cruzeiro (DF), como hospitais e escolas.



